Un dimanche à la Ferme des Mauberts 972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues, 23 juillet 2023, Les Lèves-et-Thoumeyragues.

Les Lèves-et-Thoumeyragues,Gironde

Un dimanche à la Ferme des Mauberts.

Production de lait de jument et vin en agriculture biologique.

Entrée libre et gratuite à partir de 10h.

Visite de la ferme

Restauration

Animations pour petits et grands

Soirée musicale

Animations gratuites pour toute la famille..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

972 route des Jourdis

Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A Sunday at the Mauberts Farm.

Organic mare’s milk and wine production.

Free admission from 10am.

Farm visit

Catering

Entertainment for young and old

Musical evening

Free entertainment for the whole family.

Un domingo en la granja Mauberts.

Producción ecológica de leche de yegua y vino.

Entrada gratuita a partir de las 10 h.

Visita de la granja

Catering

Animación para grandes y pequeños

Velada musical

Entretenimiento gratuito para toda la familia.

Ein Sonntag auf der Ferme des Mauberts.

Produktion von Stutenmilch und Wein aus biologischem Anbau.

Freier und kostenloser Eintritt ab 10 Uhr.

Besichtigung des Bauernhofs

Verpflegung

Animationen für Groß und Klein

Musikalischer Abend

Kostenlose Animationen für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT du Pays Foyen