IKEA à Fleury-sur-Orne 970 Av. De Suisse Normande Fleury-sur-Orne, 25 janvier 2024, Fleury-sur-Orne.

Fleury-sur-Orne,Calvados

Le magasin IKEA vous accueille pour une visite unique dans le cadre des rendez-vous découverte de l’Office de Tourisme !

« Venez à la rencontre de notre histoire, notre culture et notre passion de l’aménagement grâce à une visite exclusive de notre magasin. Découvrez nos coulisses et petits secrets de notre quotidien. »

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 13 octobre à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

2024-01-25 10:00:00 fin : 2024-01-25 12:30:00. .

970 Av. De Suisse Normande IKEA Caen Fleury-sur-Orne

Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie



The IKEA store welcomes you for a unique visit as part of the Tourist Office’s discovery events!

« Come and meet our history, our culture and our passion for design with an exclusive visit of our store. Discover our backstage and little secrets of our daily life

Practical informationAs the number of places is limited, reservations are essential. No ticketing on site on the day of the visit, payment required upon reservation.ticketing opens on January 12 at 10:00 am, online and in the tourist information offices of Caen and Ouistreham.

La tienda IKEA le da la bienvenida para una visita única en el marco del programa de descubrimiento de la Oficina de Turismo

« Ven a descubrir nuestra historia, nuestra cultura y nuestra pasión por el interiorismo gracias a una visita exclusiva a nuestra tienda. Descubra lo que ocurre entre bastidores y los pequeños secretos de nuestro día a día »

Información prácticaEl número de plazas es limitado, por lo que es imprescindible reservar. Las entradas no estarán disponibles in situ el día de la visita y el pago deberá efectuarse en el momento de la reserva.La venta de entradas comienza el 13 de octubre a las 10.00 h, en línea y en las oficinas de turismo de Caen y Ouistreham.

Das IKEA-Einrichtungshaus empfängt Sie zu einem einzigartigen Besuch im Rahmen der Entdeckungs-Termine des Fremdenverkehrsamtes!

« Begegnen Sie unserer Geschichte, unserer Kultur und unserer Leidenschaft für das Einrichten bei einem exklusiven Besuch in unserem Geschäft. Entdecken Sie unsere Hintergründe und kleinen Geheimnisse unseres Alltags »

Praktische InformationenDa die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Reservierung unerlässlich. Der Kartenvorverkauf beginnt am 13. Oktober um 10.00 Uhr online und in den Touristeninformationen in Caen und Ouistreham.

