Ateleir Créatif Enfant Noël chez KatB Art à Amboise 97 Rue Nationale Amboise, 2 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Atelier créatif Enfant Noël. Créer ta boule de Noël en peinture sur rondin de bois, le 2 décembre à 10h. Réservation obligatoire, places limitées. 18€.

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 . .

97 Rue Nationale

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Children’s Christmas workshop. Create your own Christmas bauble with paint on logs, December 2 at 10am. Reservations essential, places limited. 18?

Taller creativo navideño para niños. Crea tu propia chuchería navideña pintando sobre un tronco de madera, el 2 de diciembre a las 10 h. Imprescindible reservar, plazas limitadas. 18?

Kreativ-Workshop Kind Weihnachten. Gestalte deine Weihnachtskugel mit Malerei auf einem Holzstamm, am 2. Dezember um 10 Uhr. Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze. 18?

Mise à jour le 2023-11-17 par OFFICE AMBOISE