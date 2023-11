Atelier Créatif Adulte chez KatB Art à Amboise 97 Rue Nationale Amboise, 25 novembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Atelier créatif Adulte Créations de Noël sur bois associant pyrogravure et peinture, le samedi 25 novembre à 14h30. Réservations obligatoire, places limitées. 18€.

Samedi 2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 . 18 EUR.

97 Rue Nationale

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Adult creative workshop Christmas creations on wood, combining pyrography and painting, Saturday November 25 at 2.30pm. Reservations essential, places limited. 18?

Taller creativo para adultos Creaciones navideñas en madera combinando pirograbado y pintura, sábado 25 de noviembre a las 14.30 h. Imprescindible reservar, plazas limitadas. 18?

Kreativ-Workshop für Erwachsene Weihnachtliche Holzarbeiten mit Pyrogravur und Malerei am Samstag, den 25. November um 14:30 Uhr. Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze. 18?

