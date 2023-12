Conte de Noël « Chantons sous la lune » 97 rue des arts Castets, 19 décembre 2023, Castets.

Castets Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 18:00:00

fin : 2023-12-19 19:00:00

Venez fêter Noël avec l’école de musique!

Rendez-vous pour le Conte de Noël « Chantons sous la lune » organisé par l’Ecole de musique et la Ludo-mediathèque.

Les élèves du 1er cycle vous attendent nombreux!!!.

.

97 rue des arts Pôle culturel, Salle du Tutti

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Côte Landes Nature Tourisme