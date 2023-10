Spectacle « Carrément mytho » 97 rue des arts Castets, 25 novembre 2023, Castets.

Castets,Landes

Sylvie Batby présentera le spectacle « Carrément Mytho, ou les folles aventures d’un super-héros nommé Ulysse » » sur le thème de la mythologie ! Spectacle jeune public à partir de 5 ans.

Informations et inscriptions au 05 58 89 47 56..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

97 rue des arts Ludo-médiathèque

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sylvie Batby presents « Carrément Mytho, ou les folles aventures d’un super-héros nommé Ulysse » on the theme of mythology! Show for young audiences aged 5 and up.

Information and registration on 05 58 89 47 56.

Sylvie Batby presenta « Carrément Mytho, ou les folles aventures d’un super-héros nommé Ulysse » sobre el tema de la mitología Un espectáculo para un público infantil a partir de 5 años.

Información y reservas en el 05 58 89 47 56.

Sylvie Batby wird die Show « Carrément Mytho, ou les folles aventures d’un super-héros nommé Ulysse » » zum Thema Mythologie präsentieren! Aufführung für junges Publikum ab 5 Jahren.

Informationen und Anmeldungen unter 05 58 89 47 56.

Mise à jour le 2023-10-25 par Côte Landes Nature Tourisme