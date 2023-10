Contes à frissonner qui font très très peur… 97 rue des arts Castets, 31 octobre 2023, Castets.

Castets,Landes

Spectacle musical pour jouer à se faire peur pour de faux!

Par la compagnie les Passagers du Vent.

Sur inscription au 05 58 89 47 56..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 15:00:00. .

97 rue des arts Ludo-médiathèque

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



A musical show to scare you for real!

By the company Les Passagers du Vent.

Registration on 05 58 89 47 56.

¡Un espectáculo musical para asustarse de verdad!

A cargo de la compañía Les Passagers du Vent.

Inscripción previa en el 05 58 89 47 56.

Ein musikalisches Spektakel, um sich zum Schein zu erschrecken!

Von der Kompanie Les Passagers du Vent.

Anmeldung erforderlich unter 05 58 89 47 56.

Mise à jour le 2023-10-27 par Côte Landes Nature Tourisme