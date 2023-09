La généalogie : « Les mots passants » 97 rue de la mairie Épinouze, 27 septembre 2023, Épinouze.

Épinouze,Drôme

Autour de l’arbre généalogique : Pourquoi? Comment? Jean René Mesona vient vous parler de sa passion et échanger avec vous!.

2023-09-27 18:30:00 fin : 2023-09-27 . .

97 rue de la mairie Bibliothèque Communale d’Epinouze

Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Around the family tree: Why? Why? How? Jean René Mesona will share his passion with you!

Árboles genealógicos: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Jean René Mesona le hablará de su pasión

Rund um den Familienstammbaum: Warum? Wie geht das? Jean René Mesona kommt, um Ihnen von seiner Leidenschaft zu erzählen und sich mit Ihnen auszutauschen!

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche