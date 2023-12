Café philo 97 rue d’Allier Moulins, 9 décembre 2023 19:00, Moulins.

Moulins,Allier

Le thème de ce café philo : « Le mal, tout est-il pardonnable ? ». Les participants pourront réfléchir autour d’un petit souper..

2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

97 rue d’Allier L’Ours Barthélémy

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The theme of this café philo: « Evil – is everything forgivable? ». Participants can reflect over a light supper.

El tema de este café filo es « El mal: ¿es todo perdonable? Los participantes podrán reflexionar en torno a una cena ligera.

Das Thema dieses Café Philo: « Das Böse – ist alles verzeihlich? ». Die Teilnehmer können bei einem kleinen Abendessen darüber nachdenken.

