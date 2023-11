Braderie de l’île 97 cours Labrousse Cahors, 5 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

La brocante de l’île se tiendra le dimanche 05 novembre à l’ancienne gare de Cabessut à Cahors. Les inscriptions se font à la boulangerie de Cabessut..

2023-11-05 08:30:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

97 cours Labrousse Ancienne gare de Cabessut

Cahors 46000 Lot Occitanie



The brocante de l’île will be held on Sunday November 05 at the former Cabessut station in Cahors. Please register at the Cabessut bakery.

La brocante de l’île se celebrará el domingo 05 de noviembre en la antigua estación de Cabessut, en Cahors. Se ruega inscribirse en la panadería de Cabessut.

Der Inselflohmarkt findet am Sonntag, dem 05. November, im alten Bahnhof Cabessut in Cahors statt. Anmeldungen werden in der Bäckerei von Cabessut entgegengenommen.

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Cahors – Vallée du Lot