NEXT LEVEL – LEVEL2 (MISTER FREEZE) 97 Boulevard de Suisse, 26 mai 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

L’équipe pose ses valises dans le studio de cirque le CIRCOGRAPHE pour une collaboration inédite où

la magie des arts urbains prend vie..

2023-05-26 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00. EUR.

97 Boulevard de Suisse CIRCOGRAPHE

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



The team sets up shop in the CIRCOGRAPHE circus studio for an original collaboration where

the magic of urban arts comes to life.

El equipo se instala en el estudio de circo CIRCOGRAPHE para una original colaboración en la que la magia de las artes urbanas cobra vida

la magia de las artes urbanas cobra vida.

Das Team stellt seine Koffer im Zirkusstudio CIRCOGRAPHE für eine neuartige Zusammenarbeit ab, in der

die Magie der urbanen Künste zum Leben erweckt wird.

Mise à jour le 2023-05-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE