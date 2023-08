Jazz au Blanc ! Gambetta Band 97 avenue Gambetta Le Blanc, 6 octobre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Pour vous, le Gambetta s’habille en Club de Jazz. Dans une atmosphère conviviale, autour d’un verre, venez découvrir le Gambetta Band.

Vendredi 2023-10-06 21:00:00 fin : 2023-10-06 . 14 EUR.

97 avenue Gambetta

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



For you, the Gambetta dresses up like a Jazz Club. In a friendly atmosphere, over a drink, come and discover the Gambetta Band

La Gambetta se viste de gala como un club de jazz. Venga a descubrir a la Gambetta Band en un ambiente agradable tomando una copa

Für Sie kleidet sich das Gambetta als Jazzclub. In einer geselligen Atmosphäre, bei einem Drink, entdecken Sie die Gambetta Band

Mise à jour le 2023-08-24 par Destination Brenne