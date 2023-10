stage chants trad avec Anaïs Guillaumeau 964, D186, Saint-Amour-Bellevue (71) stage chants trad avec Anaïs Guillaumeau 964, D186, Saint-Amour-Bellevue (71), 22 octobre 2023, . stage chants trad avec Anaïs Guillaumeau Dimanche 22 octobre, 10h00 964, D186, Saint-Amour-Bellevue (71) prix libre au chapeau Stage de chants avec Anaïs Guillaumeau valse, bourrée , scottish du répertoire trad en monodie et polyphonie repas partagé à 13h: apporter boissons et victuailles inscription obligatoire : melli.melo@yahoo.fr source : événement stage chants trad avec Anaïs Guillaumeau publié sur AgendaTrad 964, D186, Saint-Amour-Bellevue (71) 964, D186, 71570 Saint-Amour-Bellevue, France [{« link »: « mailto:melli.melo@yahoo.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45477 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

