Visite guidée de l’oppidum gaulois d’Entremont à Aix-en-Provence – JEA 960 Avenue Fernand Benoit Aix-en-Provence, 18 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Ville fortifiée du 2e siècle avant notre ère, partiellement fouillée, à découvrir pendant les journées de l’archéologie..

2023-06-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 12:00:00. EUR.

960 Avenue Fernand Benoit Oppidum d’Entremont

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



2nd century BC fortified town, partially excavated, to be discovered during the Archaeology Days.

Ciudad fortificada del siglo II a.C., parcialmente excavada, que se descubrirá durante las Jornadas de Arqueología.

Festungsstadt aus dem 2. Jahrhundert v. Chr., teilweise ausgegraben, zu entdecken während der Tage der Archäologie.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence