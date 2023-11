Comment réduire ses déchets ? – Semaine européenne de réduction des déchets 96 Rue Jean Jaurès Parthenay, 22 novembre 2023, Parthenay.

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD, du 19 au 27 novembre) est un « temps fort » de mobilisation pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets.

Vous avez des questions pour mieux trier, réduire vos déchets, composter plus efficacement ?

Les agents du service Déchets de la communauté de Communes de Parthenay-Gâtine vous conseilleront, devant les Halles de Parthenay lors du marché, mercredi 22 novembre de 9h à 12h.

Les personnes auront également la possibilité de réserver un composteur..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 12:00:00. .

96 Rue Jean Jaurès Devant les Halles

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The European Week for Waste Reduction (EWWR, November 19 to 27) is a « high point » of mobilization to highlight and spread good production and consumption practices that promote waste prevention.

Do you have any questions about how to sort better, reduce your waste or compost more efficiently?

Agents from the Waste Department of the Parthenay-Gâtine Community of Communes will be on hand to advise you at the market in front of Les Halles de Parthenay, on Wednesday November 22 from 9am to 12pm.

People will also be able to reserve a composter.

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEMR, del 19 al 27 de noviembre) es un « punto álgido » en el empeño por poner de relieve y difundir buenas prácticas de producción y consumo que favorezcan la prevención de residuos.

¿Tiene alguna pregunta sobre cómo clasificar mejor, reducir sus residuos o compostar de forma más eficiente?

Los agentes del Servicio de Residuos de la Mancomunidad de Parthenay-Gâtine estarán a su disposición para asesorarle en el mercado situado frente a Les Halles de Parthenay, el miércoles 22 de noviembre de 9.00 a 12.00 horas.

También podrá reservar un compostador.

Die Europäische Woche zur Abfallvermeidung (SERD, 19. bis 27. November) ist eine « Hochphase » der Mobilisierung, um gute Produktions- und Konsumpraktiken, die der Abfallvermeidung dienen, ins Rampenlicht zu rücken und zu verbreiten.

Sie haben Fragen, wie Sie besser sortieren, Ihren Abfall reduzieren oder effizienter kompostieren können?

Die Mitarbeiter der Abfallabteilung der Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine beraten Sie am Mittwoch, den 22. November von 9 bis 12 Uhr auf dem Markt vor den Markthallen von Parthenay.

Die Personen werden auch die Möglichkeit haben, einen Komposter zu reservieren.

Mise à jour le 2023-11-16 par CC Parthenay Gâtine