Vente à la découpe Noël 96 Rue des Martyrs de la Résistance Maromme, 1 décembre 2023, Maromme.

Maromme,Seine-Maritime

Une fête avant les festivités avec toutes les éditions du SHED et une performance qui tranche.

+ vin chaud, sablés de Noël et musique !

Choisissez votre morceau

Exposé à l’occasion du « Gros Rouge » en 2022, le Grand Rouge c’est 37 petits gros rouges. Ils sont conçus par Hervé Ingrand pour être découpés et enchâssés séparément. Hervé Ingrand procèdera à la découpe du Grand Rouge lors d’une performance publique.

Pièces débitées à la demande, contemplez le spectacle et offrez-vous un morceau de choix !

Vente directe, nouveaux arrivages :

– Le Gros Rouge, (en dédicace !), avec les textes d’Éric de Chassez, Marianne Derrien et Vimala Pons. Photographies : Marc Domage. Publié avec le soutien de la Fondation Antoine de Galbert.

– Voisins de Campagne #2 avec les textes de Sophie Bernal, Laetitia Chauvin, Patricia Falguières, Pauline Delaboulaye et Véronique Souben à propos de Gabriela Albergaria, Cécile Beau, Elina Brotherus, Sophie Dubosc et Jonathan Loppin. Photographies : Marc Domage.

Étalage de Noël : (Re)découvrez les 100 premières éditions du SHED produites depuis 2015 !

Pot de départ

Enfin, ce sera l’occasion de saluer l’engagement de Jonathan Loppin, directeur artistique du SHED jusqu’en novembre 2023, et de Luc Arasse, président de l’association de 2019 à 2023.

Festoyons à l’occasion de cette fin d’année et avant celle à venir qui promet !.

2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 . .

96 Rue des Martyrs de la Résistance Le SHED, centre d’art contemporain

Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie



A party before the festivities with all the SHED editions and a performance that stands out.

+ mulled wine, Christmas shortbread and music!

Choose your piece

Exhibited on the occasion of the « Gros Rouge » in 2022, the Grand Rouge consists of 37 little big reds. They are designed by Hervé Ingrand to be cut and set separately. Hervé Ingrand will cut up the Grand Rouge during a public performance.

Pieces cut to order, contemplate the show and treat yourself to a choice morsel!

Direct sales, new arrivals:

– Le Gros Rouge, (in dedication!), with texts by Éric de Chassez, Marianne Derrien and Vimala Pons. Photographs: Marc Domage. Published with the support of the Fondation Antoine de Galbert.

– Voisins de Campagne #2 with texts by Sophie Bernal, Laetitia Chauvin, Patricia Falguières, Pauline Delaboulaye and Véronique Souben about Gabriela Albergaria, Cécile Beau, Elina Brotherus, Sophie Dubosc and Jonathan Loppin. Photographs: Marc Domage.

Christmas display: (Re)discover the first 100 SHED editions produced since 2015!

Departure party

Finally, this will be an opportunity to salute the commitment of Jonathan Loppin, SHED’s artistic director until November 2023, and Luc Arasse, president of the association from 2019 to 2023.

Let’s celebrate the end of this year and look forward to the next one!

Una fiesta antes de las fiestas con todas las ediciones de SHED y una actuación a destacar.

¡+ vino caliente, galletas navideñas y música!

Elija su pieza

Expuesto para el « Gros Rouge » en 2022, el Grand Rouge consta de 37 pequeños grandes rojos. Han sido diseñados por Hervé Ingrand para ser recortados y colocados por separado. Hervé Ingrand cortará el Grand Rouge durante una representación pública.

Las piezas se cortarán por encargo, así que vea el espectáculo y regálese una pieza a su gusto

Venta directa, novedades:

– Le Gros Rouge, (¡para firmar!), con textos de Éric de Chassez, Marianne Derrien y Vimala Pons. Fotografías: Marc Domage. Publicado con el apoyo de la Fondation Antoine de Galbert.

– Voisins de Campagne nº 2 con textos de Sophie Bernal, Laetitia Chauvin, Patricia Falguières, Pauline Delaboulaye y Véronique Souben sobre Gabriela Albergaria, Cécile Beau, Elina Brotherus, Sophie Dubosc y Jonathan Loppin. Fotografías: Marc Domage.

Expositor de Navidad: (Re)descubra las 100 primeras ediciones de SHED producidas desde 2015

Una copa de despedida

Por último, será la ocasión de saludar el compromiso de Jonathan Loppin, director artístico de SHED hasta noviembre de 2023, y de Luc Arasse, presidente de la asociación de 2019 a 2023.

¡Celebremos el final de este año y esperemos con impaciencia el próximo!

Ein Fest vor den Feierlichkeiten mit allen SHED-Ausgaben und einer Performance, die sich abhebt.

+ Glühwein, Weihnachtsgebäck und Musik!

Wählen Sie Ihr Stück

Ausgestellt anlässlich des « Gros Rouge » im Jahr 2022, besteht das « Grand Rouge » aus 37 kleinen, dicken Roten. Sie wurden von Hervé Ingrand so entworfen, dass sie einzeln ausgeschnitten und eingefasst werden können. Hervé Ingrand wird das Zerschneiden des Grand Rouge im Rahmen einer öffentlichen Performance vornehmen.

Die Stücke werden auf Wunsch zugeschnitten. Betrachten Sie das Spektakel und gönnen Sie sich ein Stück vom Feinsten!

Direktverkauf, Neuzugänge :

– Le Gros Rouge, (signiert!), mit Texten von Éric de Chassez, Marianne Derrien und Vimala Pons. Fotografien: Marc Domage. Veröffentlicht mit der Unterstützung der Fondation Antoine de Galbert.

– Voisins de Campagne #2 mit Texten von Sophie Bernal, Laetitia Chauvin, Patricia Falguières, Pauline Delaboulaye und Véronique Souben über Gabriela Albergaria, Cécile Beau, Elina Brotherus, Sophie Dubosc und Jonathan Loppin. Fotografien: Marc Domage.

Weihnachtsstand: (Wieder-)Entdecken Sie die ersten 100 SHED-Ausgaben, die seit 2015 produziert wurden!

Umtrunk zum Abschied

Schließlich wird dies die Gelegenheit sein, das Engagement von Jonathan Loppin, künstlerischer Leiter des SHED bis November 2023, und Luc Arasse, Präsident des Vereins von 2019 bis 2023, zu würdigen.

Lassen Sie uns anlässlich dieses Jahresendes und vor dem kommenden Jahr, das viel verspricht, feiern!

Mise à jour le 2023-11-28 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES