Marché à la ferme de Flachat 96 route des Coteaux du Lyonnais, 1 janvier 2023, Orliénas.

Le marché se déroule avec divers producteurs & artisans selon les saisons : légumes de la ferme, pain bio, viande bovine, fromages de chèvre, spiruline, miel, plantes aromatiques et médicinales, biscuits, confitures, fruits, jus de fruits, vins, ….

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

96 route des Coteaux du Lyonnais Ferme de Flachat

Orliénas 69530 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The market takes place with various producers & craftsmen according to the seasons: vegetables from the farm, organic bread, beef, goat cheese, spirulina, honey, aromatic and medicinal plants, biscuits, jams, fruit, fruit juices, wines, …

El mercado tiene lugar con varios productores y artesanos según las estaciones: verduras de la granja, pan ecológico, carne de vacuno, queso de cabra, espirulina, miel, plantas aromáticas y medicinales, galletas, mermeladas, fruta, zumos de fruta, vinos, …

Der Markt findet mit verschiedenen Produzenten & Handwerkern je nach Saison statt: Gemüse vom Bauernhof, Bio-Brot, Rindfleisch, Ziegenkäse, Spirulina, Honig, Kräuter- und Heilpflanzen, Kekse, Marmeladen, Obst, Fruchtsäfte, Wein, …

Mise à jour le 2021-05-06 par OTI des Monts du Lyonnais