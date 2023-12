Saint-Sylvestre à l’Excelsior 96 Place Drouet d’Erlon Reims, 31 décembre 2023 12:00, Reims.

Reims,Marne

Accueillez la nouvelle année avec éclat à l’Excelsior, une brasserie empreinte d’histoire et de raffinement au cœur de Reims. Niché dans un hôtel particulier au style Art Déco, à proximité de la cathédrale, cet établissement vous offre un cadre exceptionnel pour célébrer la Saint-Sylvestre dans une ambiance de glamour et de festivités.

Sous la toiture à la Mansart, la rotonde scintillante, les fer forgé délicatement ouvragés, les boiseries riches et les mosaïques éblouissantes créent une atmosphère à la fois élégante et festive. Les lustres étincelants illuminent chaque recoin, ajoutant une touche de magie à cette soirée exceptionnelle..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

96 Place Drouet d’Erlon Brasserie Excelsior

Reims 51100 Marne Grand Est



Welcome the New Year in style at L’Excelsior, a brasserie steeped in history and refinement in the heart of Reims. Nestled in an Art Deco-style mansion near the cathedral, this establishment offers an exceptional setting for celebrating New Year’s Eve in an atmosphere of glamour and festivity.

Under the Mansard roof, the glittering rotunda, delicately wrought ironwork, rich woodwork and dazzling mosaics create an atmosphere both elegant and festive. Sparkling chandeliers illuminate every corner, adding a touch of magic to this exceptional evening.

Reciba el Año Nuevo con estilo en L’Excelsior, una brasserie cargada de historia y refinamiento en el corazón de Reims. Ubicado en un palacete de estilo Art Déco, cerca de la catedral, este establecimiento ofrece un marco excepcional para celebrar la Nochevieja en un ambiente de glamour y fiesta.

Bajo el tejado de mansarda, la rotonda resplandeciente, el hierro forjado delicadamente trabajado, la rica carpintería y los deslumbrantes mosaicos crean un ambiente a la vez elegante y festivo. Las brillantes lámparas de araña iluminan todos los rincones, añadiendo un toque de magia a esta velada excepcional.

Begrüßen Sie das neue Jahr mit Glanz im Excelsior, einer von Geschichte und Raffinesse geprägten Brasserie im Herzen von Reims. Eingebettet in ein Stadthaus im Art-Déco-Stil, in der Nähe der Kathedrale, bietet Ihnen dieses Lokal einen außergewöhnlichen Rahmen, um Silvester in einer glamourösen und festlichen Atmosphäre zu feiern.

Unter dem Mansarddach schaffen die glitzernde Rotunde, die fein gearbeiteten Schmiedeeisen, die reiche Holzvertäfelung und die schillernden Mosaike eine elegante und zugleich festliche Atmosphäre. Die funkelnden Kronleuchter beleuchten jeden Winkel und verleihen diesem außergewöhnlichen Abend einen Hauch von Magie.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme du Grand Reims