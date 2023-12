Noël à l’Excelsior 96 Place Drouet d’Erlon Reims, 24 décembre 2023 12:00, Reims.

Reims,Marne

Célébrez la magie de Noël dans l’écrin somptueux de l’Excelsior, une brasserie emblématique nichée au cœur de Reims. Installé dans un hôtel particulier au style Art Déco, à quelques pas de la majestueuse cathédrale, cet établissement vous invite à vivre une expérience gastronomique féérique et inoubliable.

Sous la toiture à la Mansart et entre les murs ornés de boiseries, de mosaïques et de fer forgé, plongez dans l’atmosphère chaleureuse d’un Noël à la fois élégant et convivial. Les lustres étincelants éclairent des tables parées de belles banquettes, créant un cadre idéal pour célébrer les festivités entouré de vos proches..

Celebrate the magic of Christmas in the sumptuous setting of L’Excelsior, an emblematic brasserie nestled in the heart of Reims. Housed in an Art Deco-style mansion, just a few steps from the majestic cathedral, this establishment invites you to enjoy a magical and unforgettable gastronomic experience.

Beneath the Mansard roof and between walls adorned with woodwork, mosaics and wrought iron, immerse yourself in the warm atmosphere of an elegant yet convivial Christmas. Sparkling chandeliers illuminate tables adorned with beautiful banquettes, creating the ideal setting to celebrate the festivities surrounded by your nearest and dearest.

Celebre la magia de la Navidad en el suntuoso marco del Excelsior, una emblemática brasserie enclavada en el corazón de Reims. Ubicado en una casa de estilo Art Déco, a dos pasos de la majestuosa catedral, este establecimiento le invita a vivir una experiencia gastronómica mágica e inolvidable.

Bajo el tejado de mansarda y entre las paredes adornadas con paneles de madera, mosaicos y hierro forjado, sumérjase en la cálida atmósfera de una Navidad elegante y acogedora a la vez. Las brillantes lámparas de araña iluminan las mesas adornadas con hermosos banquetes, creando el marco ideal para celebrar las fiestas rodeado de sus seres más queridos.

Feiern Sie den Weihnachtszauber im Excelsior, einer symbolträchtigen Brasserie im Herzen von Reims. Das Lokal befindet sich in einem Art-Déco-Privathaus, nur wenige Schritte von der majestätischen Kathedrale entfernt, und lädt Sie zu einem märchenhaften und unvergesslichen gastronomischen Erlebnis ein.

Unter dem Mansardendach und zwischen den mit Holzvertäfelungen, Mosaiken und Schmiedeeisen verzierten Wänden tauchen Sie in die warme Atmosphäre eines eleganten und zugleich geselligen Weihnachtsfestes ein. Die funkelnden Kronleuchter beleuchten die mit schönen Bänken ausgestatteten Tische und schaffen den perfekten Rahmen, um im Kreise Ihrer Lieben zu feiern.

