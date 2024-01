Exposition « LIP.ologie. Une histoire horlogère » 96 Grande Rue Besançon, 27 novembre 2023, Besançon.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-27 14:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

En 1973, les ouvrières et ouvriers de l’entreprise horlogère Lip à Besançon se lancent dans une lutte active et collective pour sauver leurs emplois. Lip était alors la 8e entreprise horlogère mondiale et la 1ère française : 10 millions de Françaises possédaient une Lip.

En 2023, 50 ans après un conflit social sans équivalent en France, les commémorations se succèdent, à Besançon et ailleurs, tant il a marqué les mémoires.

Concluant cette année anniversaire, le musée du Temps porte à son tour un regard sur l’entreprise et ses 110 ans d’existence. Au-delà du conflit lui-même, l’exposition Lip•ologie s’interroge sur ce qui a fait de Lip un nom marquant et emblématique.

96 Grande Rue Musée du Temps

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



