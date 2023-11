Spectacle à Vauclair : « La Fontaine à Fables » 959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair, 25 novembre 2023, Bouconville-Vauclair.

Bouconville-Vauclair,Aisne

Redécouvrez les fables de ce fameux fabuliste axonais !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:15:00. 5 .

959 Route d’Hurtebise

Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France



Rediscover the fables of this famous fabulist from Aix-en-Provence!

Redescubra las fábulas de este célebre fabulista de Aix-en-Provence

Entdecken Sie die Fabeln des berühmten Fabulisten aus Axon neu!

Mise à jour le 2023-11-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon