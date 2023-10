Des champignons et des arbres 95590 Presles, France Presles Catégories d’Évènement: Presles

Val-d'Oise Des champignons et des arbres 95590 Presles, France Presles, 21 octobre 2023, Presles. Des champignons et des arbres Samedi 21 octobre, 12h30 95590 Presles, France Tarifs : enfant (12 ans ou moins) 12€ ; adulte 16€ Des sous-bois jusqu’au bord d’étangs, cette jolie balade forestière aux couleurs d’automne sera l’occasion de découvrir la grande variété des champignons, leur mode de vie particulier et leur utilité pour les arbres et la forêt. Des fiches d’identification illustrées permettront d’apprendre à reconnaître les principales familles. L’après-midi sera consacrée à la découverte et la reconnaissance des arbres. Prévoir un pique-nique !

Durée : 6h30

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/es-champignons-et-les-arbres 95590 Presles, France 95590 Presles, France Presles 95590 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/es-champignons-et-les-arbres »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/es-champignons-et-les-arbres »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T12:30:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-10-21T12:30:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00 Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Presles, Val-d'Oise Autres Lieu 95590 Presles, France Adresse 95590 Presles, France Ville Presles Departement Val-d'Oise Lieu Ville 95590 Presles, France Presles latitude longitude 49.113283;2.282845

95590 Presles, France Presles Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/presles/