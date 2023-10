LA CRISE DE FOI(E) – LECTURE DU ROMAN DE PIERRE CHARAS PAR ANNICK ROUX 955 route du porage Étriché, 22 février 2024, Étriché.

Étriché,Maine-et-Loire

Annick Roux vous propose une lecture du roman « La Crise de Foi(e) » au château du Plessis-Chivré à Etriché jeudi 22 février 2024 à 20h. Un soirée tout en douceur, durant laquelle, bercé par la voix de la lectrice, vous remonterez le temps..

2024-02-22

955 route du porage Le Plessis-Chivré

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Annick Roux proposes a reading of the novel « La Crise de Foi(e) » at the Château du Plessis-Chivré in Etriché on Thursday, February 22, 2024 at 8pm. A gentle evening, during which, lulled by the reader’s voice, you’ll step back in time.

Annick Roux le invita a la lectura de su novela « La Crise de Foi(e) » en el Château du Plessis-Chivré de Etriché el jueves 22 de febrero de 2024 a las 20:00 horas. Una velada apacible en la que, arrullado por la voz de la lectora, viajará en el tiempo.

Annick Roux bietet Ihnen eine Lesung des Romans « La Crise de Foi(e) » im Schloss Plessis-Chivré in Etriché am Donnerstag, den 22. Februar 2024 um 20 Uhr an. Ein sanfter Abend, an dem Sie, von der Stimme der Vorleserin gewiegt, in der Zeit zurückreisen werden.

