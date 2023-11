Marché de Noël de La Duranne 955 Avenue Léonard de Vinci Aix-en-Provence, 3 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le comité des fête Duranne Animations vous propose une plongée dans les fêtes des fin d’années avec l’organisation d’un marché de Noël. Rendez-vous à l’espace polyvalent Arbois Duranne..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

955 Avenue Léonard de Vinci Espace polyvalent Arbois-Duranne

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Duranne Animations festivities committee invites you to dive into the festive season with a Christmas market. See you at the espace polyvalent Arbois Duranne.

La comisión de fiestas de Duranne Animations organiza un mercadillo navideño para celebrar las fiestas. Cita en el centro polivalente de Arbois Duranne.

Das Festkomitee Duranne Animations lädt Sie mit einem Weihnachtsmarkt in die Vorweihnachtszeit ein. Treffpunkt: Mehrzweckraum Arbois Duranne.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence