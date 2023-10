Concert : Milo Batie Afro-Folk 9540 route de Gigors Combovin, 20 octobre 2023, Combovin.

Combovin,Drôme

Concert suivi d’un boeuf : amenez vos instruments !

Petite buvette sur place – Espace camping.

2023-10-20 20:30:00

9540 route de Gigors La Pouméane

Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert followed by a jam session: bring your instruments!

Small refreshment bar on site – Camping area

Concierto seguido de una jam session: ¡trae tus instrumentos!

Pequeño bar en el camping – Zona de acampada

Konzert mit anschließendem Beef: Bringen Sie Ihre Instrumente mit!

Kleiner Imbiss vor Ort – Campingbereich

