Exposition Street Art 95 rue Clair Saint-Paul-lès-Romans, 21 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

3 artistes à l’honneur : Alone, Allias et Siko

Exposition réalisée en partenariat avec l’association « Mouvement art rencontre ».

Possibilité d’acheter la plupart des oeuvres exposées.

2023-10-21 08:30:00 fin : 2023-11-15 19:30:00. .

95 rue Clair Galerie d’exposition Leclerc

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



3 artists in the spotlight: Alone, Allias and Siko

Exhibition organized in partnership with the « Mouvement art rencontre » association.

Most of the works on display are available for purchase

3 artistas en el punto de mira: Alone, Allias y Siko

Exposición organizada en colaboración con la asociación « Mouvement art rencontre ».

La mayoría de las obras expuestas se pueden comprar

3 Künstler werden geehrt: Alone, Allias und Siko

Ausstellung in Partnerschaft mit dem Verein « Mouvement art rencontre ».

Möglichkeit, die meisten der ausgestellten Werke zu kaufen

