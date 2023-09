Représentation de MARSAC SUR SCENE 95 Route de Bordeaux Marsac-sur-l’Isle, 14 octobre 2023, Marsac-sur-l'Isle.

Marsac-sur-l’Isle,Dordogne

« MARSAC SUR SCENE » est une troupe d’amateurs. Elle est composée d’une chorale « Oh les Chœurs » et de 7 comédiens.

La chorale assure la première partie par des chansons françaises et du monde.

Un entracte est prévu (crêpes, et boissons) ; le tirage d’une bourriche est effectué grâce à l’achat à l’entrée du programme comportant de nombreux lots.

La seconde partie est consacrée aux comédiens dans une pièce de théâtre comique et à la portée de tout public.

« Cousine ! cousine ! », auteur : Yves BILLOT

Durée : 1 h 30

« Germaine et Raymond, sont très occupés à entretenir leur ferme, mais une nouvelle va venir bousculer leur vie bien monotone ; le couple apprend l’existence d’une cousine Josette et d’une tante Odile. Heureuse de cette nouvelle, Germaine invite ce petit monde à venir passer quelques jours à la ferme. Mais, quelles sont les intentions de cette cousine et de cette tante ? »..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

95 Route de Bordeaux Maison du temps libre

Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« MARSAC SUR SCENE » is an amateur troupe. It comprises an « Oh les Ch?urs » choir and 7 actors.

The choir opens the show with French and world songs.

An intermission is provided (crêpes and drinks), and a prize draw is held thanks to the purchase at the door of a program with numerous prizes.

The second half is devoted to the comedians in a comic play for all audiences.

« Cousine ! cousine ! author: Yves BILLOT

Running time: 1 h 30

« Germaine and Raymond are very busy looking after their farm, but a piece of news is about to shake up their monotonous lives: the couple learn of the existence of a cousin Josette and an aunt Odile. Germaine is delighted with the news, and invites them to spend a few days at the farm. But what are the intentions of this cousin and aunt?

« MARSAC SUR SCENE » es una compañía de aficionados. Está formada por un coro « Oh les Ch?urs » y 7 actores.

El coro abre el espectáculo con canciones francesas y del mundo.

Habrá un intermedio (crepes y bebidas) y se sorteará un programa con muchos premios si se compra en la puerta.

La segunda parte está dedicada a los actores en una obra cómica para todos los públicos.

« Cousine ! cousine ! » autor: Yves BILLOT

Duración: 1 h 30

« Germaine y Raymond están muy ocupados cuidando de su granja, pero una noticia viene a sacudir su vida tan monótona; la pareja se entera de la existencia de una prima Josette y de una tía Odile. Germaine se alegra de la noticia y les invita a pasar unos días en la granja. Pero, ¿cuáles son las intenciones de esta prima y esta tía?

« MARSAC SUR SCENE » ist eine Amateurtruppe. Sie besteht aus dem Chor « Oh les Ch?urs » und 7 Schauspielern.

Der Chor übernimmt den ersten Teil mit französischen und weltlichen Liedern.

Es gibt eine Pause (Crêpes und Getränke) und eine Verlosung, bei der man am Eingang ein Programmheft mit vielen Preisen kaufen kann.

Der zweite Teil ist den Schauspielern in einem komischen Theaterstück gewidmet, das für jedes Publikum geeignet ist.

« Cousine! Cousine! », Autor: Yves BILLOT

Dauer: 1 Std. 30 Min

« Germaine und Raymond sind sehr damit beschäftigt, ihren Bauernhof zu bewirtschaften, aber eine Neuigkeit bringt ihr eintöniges Leben durcheinander: Das Paar erfährt von der Existenz einer Cousine Josette und einer Tante Odile. Germaine freut sich über diese Nachricht und lädt die beiden ein, ein paar Tage auf ihrem Hof zu verbringen. Aber welche Absichten haben die Cousine und die Tante? ».

