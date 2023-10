Itinérance[s] : Atelier de calligraphie 95 le village Roynac, 18 novembre 2023, Roynac.

Roynac,Drôme

Au cours de l’atelier, les participants s’initient à la calligraphie médiévale en découvrant le maniement de la plume métallique. Ils rédigent une courte citation ou un marque page en utilisant de l’encre gallo-ferrique..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

95 le village Salle des fêtes

Roynac 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



During the workshop, participants are introduced to medieval calligraphy and learn how to use a metal quill pen. They write a short quotation or a bookmark using Gallo-ferric ink.

Durante el taller, los participantes se inician en la caligrafía medieval y aprenden a utilizar una pluma de metal. Escribirán una cita breve o un marcapáginas utilizando tinta gallo-ferrosa.

Im Laufe des Workshops werden die Teilnehmer in die mittelalterliche Kalligraphie eingeführt, indem sie den Umgang mit der Metallfeder entdecken. Sie verfassen ein kurzes Zitat oder ein Lesezeichen, indem sie gallo-ferrische Tinte verwenden.

Mise à jour le 2023-10-27 par Montélimar Tourisme Agglomération