Marché de Noël 95 hameau de Sibra Lagarde, 1 décembre 2023, Lagarde.

Lagarde,Ariège

Le 3 décembre 2023, nous organisons notre premier marché de Noël à Sibra !.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

95 hameau de Sibra Château de Sibra

Lagarde 09500 Ariège Occitanie



On December 3, 2023, we’re holding our first Christmas market at Sibra!

El 3 de diciembre de 2023 celebraremos nuestro primer mercado navideño en Sibra

Am 3. Dezember 2023 veranstalten wir unseren ersten Weihnachtsmarkt in Sibra!

