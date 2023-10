KHALID K + AIRS 2 COURS 95 boulevard de l’Oise – Forum Vauréal, 14 octobre 2023, Vauréal.

Vauréal,Val-d’Oise

Trois acteurs culturels du territoire cergypontain, le Forum de Vauréal, le Festival baroque de Pontoise et Jazz au fil de l’Oise mettent en œuvre le projet « Terre de hip-hop : Terrain de jeux », décliné par les artistes

KHALID K et AIRS 2 COURS..

2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 20:00:00. .

95 boulevard de l’Oise – Forum

Vauréal 95490 Val-d’Oise Île-de-France



Three cultural players in the Cergypontain area – the Forum de Vauréal, the Festival baroque de Pontoise and Jazz au fil de l?Oise – are implementing the project « Terre de hip-hop : Terrain de jeux », presented by artists

KHALID K and AIRS 2 COURS.

Tres agentes culturales de la región de Cergypontain -el Foro de Vauréal, el Festival barroco de Pontoise y Jazz au fil de l’Oise- organizan el proyecto « Terre de hip-hop : Terrain de jeux », presentado por los artistas

KHALID K y AIRS 2 COURS.

Drei Kulturakteure aus der Region Cergypontain, das Forum de Vauréal, das Barockfestival von Pontoise und Jazz au fil de l’Oise, setzen das Projekt « Terre de hip-hop : Terrain de jeux » (Land des Hip-Hop: Spielplatz) um, das von den Künstlern

KHALID K und AIRS 2 COURS.

