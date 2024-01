Concert : Charley Rose Trio / Lauréat Jazz Migration 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence, mardi 9 janvier 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 20:00:00

fin : 2024-01-09 22:30:00

Le tout récemment nommé lauréat Jazz Migration, Charley Rose Trio vient de sortir son album éponyme.

20h Première Partie – Atelier de l’IMFP dirigé par Philippe Petrucciani

Romain Grosso Batterie

Salem Ourhani Contrebasse

Sébastien Journes Piano

Maurice Libes Guitare

Agnès Zenino Violon

Géraldine Pedroletti Chant

Anaïs Padilla Chant



Restauration possible avec Made in Pasta :

Food truck de pâtes fraîches artisanales et spécialités italiennes, Cuisine 100% MAISON

Info et Résa au 06 63 73 94 65



21h Charley Rose Trio

Charley Rose c’est d’abord un timbre magnifique, un son de saxophone alto à la tendresse remarquable. Avec le pianiste Enzo Carniel et le batteur Ariel Tessier – musiciens très actifs et tandem déjà connu au sein du groupe House of Echo – ils forment un trio de jazz contemporain sans contrebasse, dont l’inventivité s’avère captivante. Natif de Bordeaux, enfant du Béarn et du Pays Basque, Charley est passé par l’Espagne, par Paris, Amsterdam, Bâle. L’esthétique expressionniste et l’écoute des compositeurs du XXème siècle comme Ravel et Messiaen nourrissent son inspiration. Au fil des sessions, Charley, Enzo et Ariel ont forgé une relation amicale profonde autour d’une vision commune de la vie et de la musique, d’une communauté d’intérêts pour la spiritualité, la lecture ou la pratique du yoga notamment. L’écriture poétique de Charley sert un programme virtuose et facétieux où la part d’improvisation n’est jamais très loin. Le trio nous mène d’une ballade rhapsodique au rythme déroutant, à un blues un peu fêlé qui tisse harmonies dissonantes et thèmes acrobatiques. Tantôt ces trois-là imaginent qu’au cours d’une valse, Thelonious Monk rencontrerait Sergueï Prokofiev, tantôt ils nous font planer avec leur revisite d’une chanson de David Lynch. Un trio rafraîchissant au service d’un projet ambitieux, un appel à la dé-mesure du temps.

EUR.

95, Avenue Raoul Francou Salon de Musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



