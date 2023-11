Spectacle : Nos Vagues d’Émotions 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence, 13 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Ce concert jeune mêle à la fois théâtre, musique et chant.. Enfants

2023-12-13 14:30:00 fin : 2023-12-13 16:00:00. EUR.

95, Avenue Raoul Francou Salon de Musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This young people’s concert combines theater, music and singing.

Este concierto para jóvenes combina teatro, música y canciones.

In diesem jungen Konzert werden Theater, Musik und Gesang miteinander vermischt.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Salon de Provence