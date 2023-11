Concert : Sunscape 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence, 1 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Etant pianistes et organistes, tous les instruments à clavier les émerveillent. Ils sont nombreux et leurs possibilités sont infinies..

2023-12-12 20:00:00 fin : 2023-12-12 22:30:00. EUR.

95, Avenue Raoul Francou Salon de Musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As pianists and organists, all keyboard instruments delight them. They are numerous and their possibilities are infinite.

Como pianistas y organistas, les encantan todos los instrumentos de teclado. Hay tantos para elegir y las posibilidades son infinitas.

Als Pianisten und Organisten sind sie von allen Tasteninstrumenten begeistert. Es gibt viele davon und ihre Möglichkeiten sind unendlich.

Mise à jour le 2023-11-25 par Office de Tourisme de Salon de Provence