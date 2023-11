Concert : Detrás de los árboles 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Concert : Detrás de los árboles 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence, 1 décembre 2023, Salon-de-Provence. Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône Detrás de los árboles est un tout nouveau duo inédit.

2023-12-07 20:30:00 fin : 2023-12-07 22:00:00. EUR.

95, Avenue Raoul Francou Salon de Musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Detrás de los árboles is a brand-new, previously unreleased duo Detrás de los árboles es un nuevo dúo Detrás de los árboles ist ein brandneues, unveröffentlichtes Duett Mise à jour le 2023-11-25 par Office de Tourisme de Salon de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu 95, Avenue Raoul Francou Adresse 95, Avenue Raoul Francou Salon de Musique Ville Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence latitude longitude 43.639508;5.08358

95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/