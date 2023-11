Concert : Diamonds For Horus 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence, 6 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Créée en 2021, la formation originaire d’Aix-en-Provence propose un rock industriel moderne, fortement influencé par les groupes de la même esthétique des années 90 et du début des années 2000 tels que Nine Inch Nails ou Filter..

2023-12-06 20:00:00 fin : 2023-12-06 22:15:00

95, Avenue Raoul Francou Salon de Musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Formed in 2021, the Aix-en-Provence-based band’s modern industrial rock is heavily influenced by the same aesthetic bands of the 90s and early 2000s, such as Nine Inch Nails and Filter.

Formada en 2021, la banda de Aix-en-Provence toca una marca moderna de rock industrial, fuertemente influenciada por la misma estética de bandas de los 90 y principios de los 2000, como Nine Inch Nails y Filter.

Die 2021 gegründete Band aus Aix-en-Provence bietet modernen Industrial-Rock, der stark von Bands wie Nine Inch Nails oder Filter beeinflusst ist, die in den 90er Jahren und zu Beginn des Jahrtausends die gleiche Ästhetik hatten.

