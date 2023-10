Concert : Chocho Cannelle / Jazz sur la Ville 95 Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence, 28 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Chocho Cannelle est un quartet jazz résolument moderne qui concilie instruments électriques et acoustiques, écriture et improvisation, jazz actuel et sonorités latines..

2023-11-28 20:30:00 fin : 2023-11-28 21:45:00. EUR.

95 Avenue Raoul Francou Salon de Musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Chocho Cannelle is a resolutely modern jazz quartet that combines electric and acoustic instruments, writing and improvisation, contemporary jazz and Latin sounds.

Chocho Cannelle es un cuarteto de jazz decididamente moderno que combina instrumentos eléctricos y acústicos, escritura e improvisación, jazz contemporáneo y sonidos latinos.

Chocho Cannelle ist ein ausgesprochen modernes Jazzquartett, das elektrische und akustische Instrumente, Komposition und Improvisation, aktuellen Jazz und lateinamerikanische Klänge miteinander in Einklang bringt.

