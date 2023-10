Concert : Jazz’ Round Miles 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence, 8 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’association Salon de Musique 13 revient avec une programmation jazzy dans la salle de concert de l’IMFP !.

2023-11-08 14:30:00 fin : 2023-11-08 17:00:00. EUR.

95, Avenue Raoul Francou Salon de Musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Salon de Musique 13 association is back with a jazzy program in the IMFP concert hall!

La asociación Salon de Musique 13 vuelve con un programa de jazz en la sala de conciertos del IMFP

Der Verein Salon de Musique 13 kehrt mit einem jazzigen Programm in den Konzertsaal des IMFP zurück!

