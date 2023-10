Concert : Wax 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence, 7 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Mollo, le premier album de Wax est du genre tonifiant. Difficile de ne pas penser d’abord à un jazz-funk avec la double influence de Weather Report et du Miles David des années 80..

2023-11-07 20:00:00 fin : 2023-11-07 . .

95, Avenue Raoul Francou Salon de Musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mollo, Wax?s debut album, is of the invigorating kind. It’s hard not to think of jazz-funk, with the dual influence of Weather Report and 80s Miles David.

Mollo, el álbum de debut de Wax, es de los vigorizantes. Es difícil no pensar al principio en… jazz-funk, con la doble influencia de Weather Report y el Miles David de los 80.

Mollo, das erste Album von Wax, ist von der belebenden Art. Es ist schwer, nicht zuerst an Jazz-Funk mit dem doppelten Einfluss von Weather Report und dem Miles David der 80er Jahre zu denken.

