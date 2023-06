Spleen Machines 95 Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence, 7 juin 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Enfant illégitime de Björk et Kate Bush, Spleen Machines est une entité incarnée par Arnaud et Laurie. Leur pop, c’est une grande fête au Pays des Merveilles, des synthés qui n’en font qu’à leur tête, et une voix qui console..

2023-06-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-07 22:45:00. EUR.

95 Avenue Raoul Francou IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle)

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Illegitimate child of Björk and Kate Bush, Spleen Machines is an entity incarnated by Arnaud and Laurie. Their pop is a big party in Wonderland, synthesizers that do what they want, and a voice that consoles.

Hijo ilegítimo de Björk y Kate Bush, Spleen Machines es una entidad encarnada por Arnaud y Laurie. Su pop es una gran fiesta en el País de las Maravillas, con sintetizadores que hacen lo que quieren y una voz que consuela.

Spleen Machines ist ein uneheliches Kind von Björk und Kate Bush, das von Arnaud und Laurie verkörpert wird. Ihr Pop ist eine große Party im Wunderland, Synthesizer, die machen, was sie wollen, und eine Stimme, die tröstet.

