Cours de zumba offert 95 avenue de la Libération Valence, 16 décembre 2023 10:00, Valence.

Valence,Drôme

En partenariat avec Le centre Culturel FOntlozier à Valence, j’organise un cours de Zumba offert le samedi 16 décembre de 10h à 11h ..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 11:00:00. .

95 avenue de la Libération Centre Culturel de Fontlozier

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with Le center Culturel FOntlozier in Valence, I’m organizing a free Zumba class on Saturday December 16 from 10am to 11am.

En colaboración con el Centro Cultural Fontlozier de Valence, organizo una clase gratuita de Zumba el sábado 16 de diciembre, de 10.00 a 11.00 horas.

In Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum FOntlozier in Valencia organisiere ich am Samstag, den 16. Dezember von 10.00 bis 11.00 Uhr einen kostenlosen Zumba-Kurs.

Mise à jour le 2023-12-06 par Valence Romans Tourisme