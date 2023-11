Loto de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence, 26 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Participez à notre loto annuel !.

2023-11-26 14:30:00 fin : 2023-11-26 . .

95 avenue de la Libération Centre culturel Fontlozier

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take part in our annual bingo!

Participe en nuestro bingo anual

Nehmen Sie an unserem jährlichen Lotto teil!

Mise à jour le 2023-11-14 par Valence Romans Tourisme