94ème Salon international des Artistes en Normandie Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

94ème Salon international des Artistes en Normandie Caen, 2 avril 2022, Caen. 94ème Salon international des Artistes en Normandie Église Saint-Nicolas 23, rue Saint-Nicolas Caen

2022-04-02 – 2022-04-18 Église Saint-Nicolas 23, rue Saint-Nicolas

Caen Calvados Ce salon annuel réunit 80 artistes dont 2 invités d’honneur réputés dans le monde de l’art contemporain, la sculpteuse textile Anne Bothuon et le peintre de la reconfiguration Christophe Blanc.

Environ 400 œuvres (peintures, sculptures, photographies, tapisseries, mosaïques) dont de nombreux grands formats seront exposées . La scénographie est travaillée pour une ambiance type galerie d’art avec un travail soignée pour la présentation et l’éclairage des œuvres dans un cadre magnifique d’une grande église du XVIIIe.

Horaires : Semaine 11h-18h30Week-end 10h-19h © Anne Bothuon et Christophe Blanc Ce salon annuel réunit 80 artistes dont 2 invités d’honneur réputés dans le monde de l’art contemporain, la sculpteuse textile Anne Bothuon et le peintre de la reconfiguration Christophe Blanc. Environ 400 œuvres (peintures, sculptures,… contactsaen@gmail.com Ce salon annuel réunit 80 artistes dont 2 invités d’honneur réputés dans le monde de l’art contemporain, la sculpteuse textile Anne Bothuon et le peintre de la reconfiguration Christophe Blanc.

Environ 400 œuvres (peintures, sculptures, photographies, tapisseries, mosaïques) dont de nombreux grands formats seront exposées . La scénographie est travaillée pour une ambiance type galerie d’art avec un travail soignée pour la présentation et l’éclairage des œuvres dans un cadre magnifique d’une grande église du XVIIIe.

Horaires : Semaine 11h-18h30Week-end 10h-19h © Anne Bothuon et Christophe Blanc Église Saint-Nicolas 23, rue Saint-Nicolas Caen

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Église Saint-Nicolas 23, rue Saint-Nicolas Ville Caen lieuville Église Saint-Nicolas 23, rue Saint-Nicolas Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

94ème Salon international des Artistes en Normandie Caen 2022-04-02 was last modified: by 94ème Salon international des Artistes en Normandie Caen Caen 2 avril 2022 caen Calvados

Caen Calvados