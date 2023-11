Les Trois Jours des Bastides 946 chemin de Guillaume Monflanquin, 18 mai 2024, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

La première édition des Trois Jours des Bastides, basé sur la randonnée et la découverte des richesses de notre région, aura lieu le weekend de la Pentecôte du samedi 18 au lundi 21 mai, à Monflanquin, ville ancre en 2024.

Rendez-vous au stade de Coulon à Monflanquin le matin pour être transporté en bus sur les lieux de départs des randonnées.

Plusieurs parcours seront proposés, entre 10 et 40km avec ravitaillements prévus, et une arrivée commune à Monflanquin, où des activités auront lieu l’après-midi.

Vous pouvez choisir de participer sur un ou plusieurs jours, chaque parcours est adapté à des profils variés, et permettent de découvrir le territoire.

Plus d’informations à venir..

2024-05-18 fin : 2024-05-20

946 chemin de Guillaume Stade de Coulon

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The first edition of the Trois Jours des Bastides, based on hiking and discovering the riches of our region, will take place over the Whitsun weekend from Saturday May 18 to Monday May 21, in Monflanquin, the anchor town in 2024.

Meet at the stade de Coulon in Monflanquin in the morning to be taken by bus to the starting points of the hikes.

There will be several routes, from 10 to 40km, with refreshments provided, and a joint finish in Monflanquin, where activities will take place in the afternoon.

You can choose to take part over one or more days, as each route is adapted to different profiles, and allows you to discover the region.

More information to come.

La primera edición de los Trois Jours des Bastides (Tres días de las Bastidas), basada en el senderismo y el descubrimiento de las riquezas de nuestra región, tendrá lugar durante el fin de semana de Pentecostés, del sábado 18 al lunes 21 de mayo, en Monflanquin, ciudad ancla en 2024.

Por la mañana, nos reuniremos en el Stade de Coulon de Monflanquin para trasladarnos en autobús a los puntos de partida de los paseos.

Habrá varios recorridos, de 10 a 40 km, con avituallamiento, y una meta conjunta en Monflanquin, donde habrá actividades por la tarde.

Se puede participar en una o varias jornadas, ya que cada recorrido se adapta a perfiles diferentes y permite descubrir la región.

Más información próximamente.

Die erste Ausgabe der Trois Jours des Bastides, die auf Wanderungen und der Entdeckung der Reichtümer unserer Region beruht, findet am Pfingstwochenende von Samstag, dem 18. bis Montag, dem 21. Mai in Monflanquin, der Ankerstadt des Jahres 2024, statt.

Sie treffen sich morgens am Stade de Coulon in Monflanquin, um mit dem Bus zu den Startpunkten der Wanderungen gebracht zu werden.

Es werden mehrere Strecken angeboten, zwischen 10 und 40 km, mit vorgesehenen Verpflegungsstationen und einer gemeinsamen Ankunft in Monflanquin, wo am Nachmittag Aktivitäten stattfinden werden.

Sie können wählen, ob Sie an einem oder mehreren Tagen teilnehmen möchten. Jede Strecke ist für unterschiedliche Profile geeignet und bietet die Möglichkeit, die Gegend zu entdecken.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

