INAUGURATION DE LA MICROBRASSERIE 945, avenue de l’Europe BioEnsemble, 29 mai 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

Vous êtes invité à l’inauguration de notre Microbrasserie BioEnsemble et de son parc ! Rendez-vous le lundi 29 mai 2023..

945, avenue de l’Europe

BioEnsemble

Ganges 34190 Hérault Occitanie



You are invited to the inauguration of our BioEnsemble Microbrewery and its park! See you on Monday, May 29, 2023.

¡Estás invitado a la inauguración de nuestra Microcervecería BioEnsemble y su parque! Nos vemos el lunes 29 de mayo de 2023.

Sie sind herzlich zur Einweihung unserer BioEnsemble-Mikrobrauerei und ihres Parks eingeladen! Wir treffen uns am Montag, den 29. Mai 2023.

