Soirée Concert avec Bojidar Pinek 945 Avenue de l’Europe Bio ensemble Laroque, 19 janvier 2024, Laroque.

Laroque Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:30:00

fin : 2024-01-19 21:00:00

Hoomi Music avec Bojidar Pinek. Tout acoustique: Voix, cordes et percussions

Musicien et chanteur formé en musique expérimentale, en psychoacoustique et en chant de différentes traditions.

Musicien et chanteur formé en musique expérimentale, en psychoacoustique et en chant de différentes traditions.

Bojidar Pinek est un musicien et chanteur singulier qui utilise aussi bien la double-voix harmonique et des registres vocaux étendus surprenants que l’improvisation modale ou de vieille mélodies populaires ou classiques revisitées et transformées avec de grands crochets par le post-rock ou le néo-folk.

Pour en savoir plus :

Musicien et chanteur formé en musique expérimentale, en psychoacoustique et en chant de différentes traditions. Bojidar Pinek a beaucoup travaillé les registres étendus et non-conventionnels de la voix.

Il s’est produit dans des endroits souvent alternatifs comme The Knitting Factory et La Mama à New York, Mobius à Boston, la Cave poésie à Toulouse, la Maison de la Poésie à Avignon, the East Jerusalem Festival ou Ma Lingua à Lisbonne.

Il a réalisé deux albums dont un aux USA et un en France. Il travaille actuellement à de nouvelles productions qui puisent dans la double-voix harmonique, les yodels percussifs et l’improvisation modale avec de grands détours post-rock, néofolk et contemporain.

Bojidar Pinek est d’origine mixte croate et slovène. Il vient de s’installer dans les Cévennes.

Votre adhésion à l’association BioEnsemble est nécessaire pour pouvoir participer à cette soirée.

945 Avenue de l’Europe

Bio ensemble

Laroque 34190 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par ADT34