Soirée Jam à l’association BioEnsemble 945 Avenue de l’Europe Bio ensemble Laroque, 4 décembre 2023, Laroque.

Laroque,Hérault

Stéphanie et David vous propose une soirée Jam à l’association BioEnsemble !

Une soirée placée sous le thème de l’impro, de la bonne humeur et de la musique ;)

De quoi passer un super moment tous ensemble !.

2023-12-15 18:30:00 fin : 2023-12-15 21:30:00. .

945 Avenue de l’Europe

Bio ensemble

Laroque 34190 Hérault Occitanie



Stéphanie and David invite you to a Jam evening at the BioEnsemble association!

An evening of improv, good humor and music ;)

What a great time to spend together!

Stéphanie y David organizan una velada Jam para la asociación BioEnsemble

El tema de la velada será la improvisación, el buen humor y la música ;)

Seguro que lo pasarán en grande

Stéphanie und David bieten Ihnen einen Jam-Abend beim Verein BioEnsemble an!

Ein Abend unter dem Motto Improvisation, gute Laune und Musik ;)

Sie werden eine tolle Zeit zusammen verbringen!

Mise à jour le 2023-11-29 par ADT34