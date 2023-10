Soiréé Jeux 945 Avenue de l’Europe Bio ensemble Laroque, 9 novembre 2023, Laroque.

Laroque,Hérault

Soirée Jeu avec Valentin.

Valentin, maître du jeu, vous propose une soirée jeux dans la détente et la bonne humeur.

2023-11-09 18:00:00 fin : 2023-11-09 21:00:00. .

945 Avenue de l’Europe

Bio ensemble

Laroque 34190 Hérault Occitanie



Game night with Valentin.

Valentin, master of the game, invites you to an evening of fun and games

Noche de juegos con Valentin

Valentin, maestro del juego, te invita a una relajante velada de diversión y juegos

Spieleabend mit Valentin.

Valentin, der Meister des Spiels, bietet Ihnen einen Spieleabend in entspannter Atmosphäre und guter Laune

