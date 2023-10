Atelier Et si nous pensions un peu à nous 945 Avenue de l’Europe Bio ensemble Laroque, 6 novembre 2023, Laroque.

Laroque,Hérault

Sylvia vous propose de découvrir ou redécouvrir des méthodes (dont la méthode Silva, TIPI, M2P, relaxation, hypnose régressive, hypnose spirituelle, développer son intuition etc…..) pour vous aider à améliorer, voir changer votre vie..

2023-11-06 14:00:00 fin : 2023-11-06 16:00:00. .

945 Avenue de l’Europe

Bio ensemble

Laroque 34190 Hérault Occitanie



Sylvia offers you the chance to discover or rediscover methods (including the Silva method, TIPI, M2P, relaxation, regressive hypnosis, spiritual hypnosis, developing your intuition, etc.) to help you improve or even change your life.

Sylvia te ofrece la posibilidad de descubrir o redescubrir métodos (incluyendo el método Silva, TIPI, M2P, relajación, hipnosis regresiva, hipnosis espiritual, desarrollo de tu intuición, etc.) para ayudarte a mejorar o incluso cambiar tu vida.

Sylvia bietet Ihnen an, Methoden zu entdecken oder wiederzuentdecken (u. a. die Silva-Methode, TIPI, M2P, Entspannung, Rückführungshypnose, spirituelle Hypnose, Entwicklung der Intuition usw.), die Ihnen helfen, Ihr Leben zu verbessern oder zu verändern.

Mise à jour le 2023-10-17 par ADT34