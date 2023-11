Christmas Week-end, by YSA Dance 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch, 9 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

YSA Dance organisa un christmas week-end avec battle danse, repas spectacle, DJ Set, tombola, show danse, goûter de noël et la venue père Noël.

Samedi de 15h00 à minuit, dimanche de 14h à 18h.

Soirée spectacle 10€ – soirée spectacle et repas : 45€.

Pass week-end 20€ adultes, 12€ enfants (5-14ans).

Pass samedi avec soirée ou dimanche : 12€ adultes, 7€ enfants (5-14ans)

Pass Battle samedi après-midi uniquement : 5€..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

940 Avenue de l’Europe Parc des Expositions de La Teste de Buch

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



YSA Dance organizes a christmas week-end with dance battle, dinner and show, DJ set, tombola, dance show, christmas party and a visit from Santa Claus.

Saturday from 3pm to midnight, Sunday from 2pm to 6pm.

Evening show 10? – evening show and meal 45?

Weekend pass 20? adults, 12? children (5-14 yrs).

Saturday pass with evening or Sunday: 12? adults, 7? children (5-14yrs)

Battle pass Saturday afternoon only: 5?

YSA Dance organiza un fin de semana navideño con batalla de baile, cena y espectáculo, sesión de DJ, tómbola, espectáculo de baile, fiesta de Navidad y la visita de Papá Noel.

Sábado de 15:00 a 24:00 horas, domingo de 14:00 a 18:00 horas.

Espectáculo nocturno: 10? – espectáculo nocturno y cena: 45?

Abono fin de semana: 20 ¤ adultos, 12 ¤ niños (5-14 años).

Pase de sábado con velada o domingo: 12? adultos, 7? niños (5-14 años)

Pase para la batalla del sábado por la tarde únicamente: 5?

YSA Dance organisierte ein Weihnachtswochenende mit Battle Dance, Show-Essen, DJ-Set, Tombola, Showtanz, Weihnachtsfeier und dem Besuch des Weihnachtsmanns.

Samstag von 15:00 Uhr bis Mitternacht, Sonntag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Abend mit Show 10? – abendveranstaltung und Essen: 45?

Wochenendpass 20? Erwachsene, 12? Kinder (5-14 Jahre).

Pass für Samstag mit Abendveranstaltung oder Sonntag: 12 Erwachsene, 7 Kinder (5-14 Jahre)

Battle-Pass nur für Samstagnachmittag: 5?

Mise à jour le 2023-11-15 par OT La Teste-de-Buch