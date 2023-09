Salon créateurs mode et accessoires 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch, 18 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Le temps d’un week end, en intérieur, Pilote Crea organise la 4ème édition du Salon des Métiers d’Art et Artisanats.

Entre 80 et 100 créateurs artisans métiers d’art venant de toute la France et d’ailleurs seront présents pour vous faire découvrir leurs créations uniques, des tarifs pour tous, de magnifiques idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Il est possible de se restaurer. Le parking est gratuit..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

940 Avenue de l’Europe Parc des Expositions

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pilote Crea organizes the 4th edition of the Salon des Métiers d’Art et Artisanats.

Between 80 and 100 artists and craftspeople from all over France and beyond will be on hand to showcase their unique creations, with prices to suit everyone, and wonderful gift ideas for the festive season.

Catering is available. Parking is free.

Pilote Crea organiza durante un fin de semana, en el interior, la 4ª edición del Salon des Métiers d’Art et Artisanats.

Entre 80 y 100 artistas y artesanos de toda Francia y de otros países expondrán sus creaciones únicas, con precios para todos los gustos e ideas para regalar en estas fiestas.

Habrá servicio de catering. El aparcamiento es gratuito.

An einem Wochenende organisiert Pilote Crea die 4. Ausgabe der Kunsthandwerksmesse.

Zwischen 80 und 100 Kunsthandwerker aus ganz Frankreich und anderen Ländern werden anwesend sein, um Ihnen ihre einzigartigen Kreationen, Preise für alle und wunderbare Geschenkideen für die Weihnachtszeit zu präsentieren.

Es besteht die Möglichkeit, sich zu verpflegen. Der Parkplatz ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT La Teste-de-Buch